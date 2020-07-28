Украинская группа компаний RDS вышла на рынок строительства и ремонта дорог Херсонской области

Группа компаний RDS отремонтирует участок дороги М-14 в Херсонской области, которая стала уже девятой областью Украины, в которой работает компания, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заявил соучредитель RDS Евгений Коновалов.

"Наша производственная база будет находиться в Новой Каховке. Юг, Херсонская область стратегически важны для развития, как пассажиропотока, так и торговой инфраструктуры нашей страны", - сказал он.

По словам Коновалова, группа рассчитывает благодаря проекту президента "Большая стройка" до конца этого года зайти в реализацию проектов еще и в других областях страны.

Согласно информации в системе "Прозорро", входящая в RDS ООО "Ростдорстрой" выиграла два лота в тендере на текущий средний ремонт дороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Херсонской области стоимостью соответственно 22,998 млн грн и 46,98 млн грн (два других выиграло ЧАО "Хмельницкое ДСУ №56").

Помимо того, "Ростдорстрой" прошел преквалификацию вместе с Хмельницким ДСУ №56 и ООО "Автомагистраль-Юг" еще в нескольких тендерах на текущий средний ремонт этой дороги в Херсонской области.

Всего в 2020 году в планах "Укравтодора" отремонтировать 177,5 км дорог государственного значения в Херсонской области на 2,1 млрд грн, в частности, 36,1 км автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

Группа RDS входит в Топ-3 дорожно-строительных компаний Украины, в ее составе компании "Киевшляхбуд" и "Ростдорстрой". Основные направления деятельности - строительство, реконструкция и эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог и мостов, строительство аэродромных комплексов.

По состоянию на апрель 2020 года компания работала в восьми регионах Украины и имела 10 производственных баз. В частности, строила бетонную дорогу Н-14 "Кропивницкий - Николаев", а в рамках реконструкции трассы Н-31 "Днепр - Решетиловка" в Полтавской области - путепровод через железную дорогу и участок первой бетонной дороги в Украине. В 2019 году компания выиграла тендер Всемирного банка на проведение работ на трассе первой категории М-03 "Киев - Харьков - Должанский".

Конечными бенефициарными собственниками группы компаний RDS являются граждане Украины Юрий Шумахер и Евгений Коновалов.