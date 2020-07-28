Суд отменил налоговый штраф Нафтогазу на 2,4 миллиарда

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного административного суда города Киева от 5 марта 2020 года об отмене НАК "Нафтогаз Украины" штрафа, наложенного Офиса крупных плательщиков налогов Государственной налоговой службы, на сумму 2,376 млрд грн.

Это следует из решения суда № 640/7506/19 от 21 июля 2020 года, внесенного в Единый государственный реестр судебных решений.

Как отмечается, НАК "Нафтогаз Украины" обратился в суд первой инстанции с административным иском к Офису крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы, в котором просил признать противоправным и отменить налоговое уведомление-решение.

В частности, компания уверяла, что ей было противоправно и безосновательно отказано в регистрации расчетов корректировки от 12 марта 2018 года на общую сумму 4,75 млрд грн. При этом, НАК "Нафтогаз Украины" были уплачены налоговые обязательства в бюджет по такой накладной, чего контролирующий орган не отрицал.

Штраф был наложен за отсутствие регистрации в течение предельного срока, предусмотренного ст. 201 Налогового кодекса, расчетов корректировки на сумму НДС 4,75 млрд грн.

Иск НАК был удовлетворен Окружным админсудом Киева. Позже Шестой апелляционный админсуд подтвердил решение суда первой инстанции.

Таким образом, осталась без удовлетворения апелляционная жалоба Офиса крупных плательщиков налогов Государственной налоговой службы.

