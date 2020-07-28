Шмыгаль предложил Урускому вернуться к идее присоединения «Южмаша» к КБ «Южное»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил вице-премьеру - министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому вернуться к идее о присоединении «Южмаша» к КБ «Южное».

Об этом Уруский сказал в интервью LB.ua.

«Что касается объединения и присоединения. Да, действительно, наша команда Космического агентства (в 2015 году. - ред.) разработала проект постановления о присоединении «Южмаша» к КБ «Южное». Проект был согласован всеми заинтересованными органами исполнительной власти - Фондом госимущества, Минэкономики, Минфином, Минюстом. Мне оставалось только вынести его на заседание правительства. Но этого не произошло. Если бы это было реализовано, на сегодняшний день уже забыли бы, что был «Южный машиностроительный завод», КБ «Южное», а функционировал бы Ракетно-космический центр «Южный». Модернизированный», - заявил Уруский.

Отвечая на вопрос о том, будет ли он снова предлагать объединить «Южмаш» и КБ «Южное», Уруский отметил: «Премьер-министр мне сказал: давайте восстановим это постановление».

Хронология событий:

* Государственное предприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» (Днепр) создано в 1944 году. "Южмаш" - единственный производитель ракет-носителей и спутников в Украине. По итогам 2012 года "Южмаш" вошел в пятерку мировых лидеров по запуску ракет-носителей.

* «Южный машиностроительный завод» имени А. М. Макарова» в период с 2012 по 2019 год сократил объемы производства в два раза.

* Средняя численность работников предприятия в 2019 году сократилась до 5400 человек, тогда как в 2012 году она составляла 10000 человек. Сегодня средняя зарплата на заводе составляет 6500 грн, но даже с её выплатой у предприятия возникли огромные проблемы.

* 14 июля 2020 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о погашении долгов по зарплате государственного предприятия «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» имени А. М. Макарова» (Южмаш) в размере 300 млн грн, а также отсрочила долги предприятия перед бюджетом.