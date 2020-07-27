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АрселорМиттал Кривой Рог рассматривает возможность покупать электроэнергию напрямую у атомных станций
10:40 27.07.2020 |
Гендиректор АрселорМиттал Кривой Рог Мауро Лонгобарди заявил, что рассматривает возможность покупать электроэнергию непосредственно в атомных станций.
Об этом он рассказал в интервью НВ Бизнес.
По его словам, недавно пришлось отметить, что тарифы на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе и это наблюдалось в течение двух кризисных месяцев, в марте-апреле этого года.
"Сейчас мы покупаем электроэнергию у трейдеров по итогам тендеров. Но отмечу, что появились некоторые сдвиги со стороны правительства.
Рассматривается возможность покупать непосредственно у атомных станций. Если мы сможем непосредственно вести переговоры с Энергоатомом, это вероятно будет гораздо удобнее", - резюмировал Лонгобарди.
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