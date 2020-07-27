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Суд признал незаконной ликвидацию банка «Премиум»
08:37 27.07.2020 |
Верховный суд признал незаконной ликвидацию банка Премиум центробанком Украины, свидетельствует реестр судебных решений от 15 июля.
ВСУ отказал кассационной жалобе Нацбанка против банка Премиум и постановил отменить решение регулятора о ликвидации банка, а также отменить решение ФГВФЛ о начале ликвидационной процедуры.
Напомним, НБУ принял решение о ликвидации банка Премиум 11 февраля 2016 года, аргументировав свое решение нарушением финмониторинга.
В связи с постановлением Верховного суда представители банка требуют открыть уголовные дела на причастных к решению.
"Мы требуем на основе законов Украины и Конституции Украины публичного извинения НБУ перед акционерами, коллективом и вкладчиками банка Премиум, открытие уголовных дел на руководство НБУ и правления НБУ, преступные действия которых повлекли огромные убытки граждан Украины", - говорится в заявлении представителей банка.
Кроме этого, банк требует денежной компенсации, в которой должна учитываться стартовая стоимость уничтоженного предприятия, недополученная прибыль за 4,5 года за бесплатное пользование деньгами на счету банка, находящихся в НБУ, и моральный ущерб.
Более того, представители банка требуют восстановить его лицензию, которая блокируется так называемым законом о банках.
В связи с этим они обращаются к президенту Владимиру Зеленскому.
Отметим, на момент ликвидации банк находился на 47 месте рейтинга НБУ из 165 действующих на тот момент. Банк не имел никакой задолженности ни перед государством, ни перед центробанком, а также прошел комплексную проверку регулятора за период 2012-2015 без замечаний.
Как известно, Конституционный суд сейчас рассматривает правомерность закона о банках, которым запрещается их возврат бывшим владельцам.
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