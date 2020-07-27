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ПриватБанк в суде США заявил об отмывании $800 миллионов Коломойским и Боголюбовым
08:10 27.07.2020 |
Представители национализированного ПриватБанка заявили в американском суде, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 миллионов долларов.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Издание сообщает, что проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли 660 миллионов долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании. Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.
Отмечается, что свой первоначальный иск «Приватбанк» подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело по-прежнему находится в процессе рассмотрения.
В новом документе говорится о том, в частности, что, как утверждает «Приватбанк», еще 86 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорных счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-капитал».
Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал «Приватбанк» различным компаниям, подконтрольным самим олигархам. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.
Национальный банк Украины обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они использовали Приватбанк как свой личный сейф, и утверждает, что более 90 процентов займов, выданных банком во время пребывания в их собственности, были получены связанными с ними же лицами и структурами.
В декабря 2016 года государство национализировало «Приватбанк» из-за опасений, что этот крупнейший коммерческий банк в стране может обанкротиться из-за недостатка капитала на сумму в 5,5 миллиардов долларов.
Западные чиновники и финансовые институты призывают Украину добиться возвращения хотя бы части из миллиардов долларов, которые государство потратило на спасение банка от последствий действий обоих олигархов. Оба олигарха отрицают все обвинения, называют национализацию банка политически мотивированной и судятся в судах за возвращение банка под свой контроль.
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