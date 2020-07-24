К BankID НБУ присоединился еще один банк

К системе удаленной идентификации BankID Национального банка Украины присоединилось ПАО "МТБ Банк".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"К системе (BankID НБУ - ред.) присоединилось ПАО "МТБ БАНК". Поздравляем клиентов этого банка, ведь теперь они смогут получить удобный и безопасный доступ к государственным, финансовым, коммерческим и другим услугам, предоставляемым дистанционно и требующим идентификации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время система насчитывает 44 участников. В частности, в роли абонента-идентификатора к системе присоединились 20 банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа банк, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), OTP Банк, А-Банк, банк Альянс банк ФОРВАРД, банк "Пивденный", Кредобанк, Радабанк, Мотор - банк, банк Восток, Идея банк, Аккордбанк, Асвио банк Конкорд Банк, банк "ГРАНТ" и МТБ Банк.

Только с начала 2020 года к ней присоединились 9 банков-идентификаторов и 10 небанковских учреждений.

Как сообщал Укринформ, Национальный банк начал реализацию проекта BankID в 2015 году. Сейчас НБУ является владельцем системы и регулирует отношения между ее участниками.

Национальная система электронной дистанционной идентификации физических лиц BankID Национального банка Украины - способ верификации граждан через украинские банки для предоставления административных и других услуг через интернет.

Подключение к системе BankID для украинских банков, государственных учреждений и коммерческих предприятий - бесплатное.

