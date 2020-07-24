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К BankID НБУ присоединился еще один банк
15:04 24.07.2020 |
К системе удаленной идентификации BankID Национального банка Украины присоединилось ПАО "МТБ Банк".
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
"К системе (BankID НБУ - ред.) присоединилось ПАО "МТБ БАНК". Поздравляем клиентов этого банка, ведь теперь они смогут получить удобный и безопасный доступ к государственным, финансовым, коммерческим и другим услугам, предоставляемым дистанционно и требующим идентификации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время система насчитывает 44 участников. В частности, в роли абонента-идентификатора к системе присоединились 20 банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа банк, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), OTP Банк, А-Банк, банк Альянс банк ФОРВАРД, банк "Пивденный", Кредобанк, Радабанк, Мотор - банк, банк Восток, Идея банк, Аккордбанк, Асвио банк Конкорд Банк, банк "ГРАНТ" и МТБ Банк.
Только с начала 2020 года к ней присоединились 9 банков-идентификаторов и 10 небанковских учреждений.
Как сообщал Укринформ, Национальный банк начал реализацию проекта BankID в 2015 году. Сейчас НБУ является владельцем системы и регулирует отношения между ее участниками.
Национальная система электронной дистанционной идентификации физических лиц BankID Национального банка Украины - способ верификации граждан через украинские банки для предоставления административных и других услуг через интернет.
Подключение к системе BankID для украинских банков, государственных учреждений и коммерческих предприятий - бесплатное.
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