Дело на 50 млн. СБУ показала, как в УЗ «зарабатывали» на подставных тендерах

В СБУ заявляют, что руководители департамента УЗ "крышевали" ввоз контрабандных запчастей из России

Служба безопасности Украины задокументировала масштабное разворовывание средств в АО "Укрзалізниця", в котором замешаны руководители подразделений компании. Сумма ущерба оценивается в 200 млн грн, говорится в сообщении СБУ.

По данным СБУ, на протяжении 2018-2019 годов руководители одного из департаментов и структурных подразделений Укрзалізниці обеспечивали победу на тендерах на поставку запчастей "избранным" подрядчикам.

В ходе следствия обнаружилось, что победители тендеров не имели соответствующих разрешений и сертификатов на ремонт колесных пар для пассажирских вагонов. Также, они поставляли УЗ запчасти низкого качества и неизвестного происхождения, завезенные контрабандой из России.

Руководство департамента УЗ и подрядчики заключили контрактов на сумму в 200 млн грн. Из них, 50 млн грн было переведено в наличность и присвоено, утверждает СБУ.

Согласно экспертной оценке, поставленные некачественные запчасти могли привести к крушению железнодорожных составов.

СБУ уже провела 27 обысков в структурных подразделениях Укрзалізниці и в офисах фигурантов дела. В офисе компании-поставщика изъято $65 000 и 2 млн грн, а также фальшивую печать Укрзалізниці.

СБУ продолжает обыски и изъятие документации. Имена фигурантов дела не разглашаются.

