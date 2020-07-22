Исполнительную службу обвиняют в незаконном выводе денег со счетов пароходства

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" обвинило чиновников Измаильского горрайонного отдела Государственной исполнительной службы Министерства юстиции в незаконном выводе денег со счетов пароходства.

Об этом сообщает пресс-служба пароходства .

"Произвол чиновников исполнительной службы и невыполнение требований законодательства со стороны одного из обслуживающих банков ставит под угрозу своевременную выплату заработной платы и уплату налогов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» получило "средства за фрахт, которые предприятие планировало направить на выплату заработной платы сотрудникам компании и уплату налогов в бюджеты всех уровней. По установленной процедуре, полученные средства в иностранной валюте УДП сразу направило для конвертации в национальную валюту и выставило соответствующие платежные требования обслуживающему банку с целью направить средства на выплату заработной платы и уплату налогов".

Из-за вынесения незаконного постановления об аресте средств и противоправных действий по списанию денежных средств представителями государственной исполнительной службы, акцентировали в УДП, руководство пароходства "немедленно обратилось в правоохранительные органы. По факту открыто уголовное производство, ведется досудебное расследование".

Также УДП обратилось в Министерство юстиции с просьбой защитить предприятие от противоправных действий местных государственных исполнителей, которые "причинили существенный ущерб пароходству".

Руководство УДП выразило возмущение незаконными действиями представителей Государственной исполнительной службы, ведь они прежде всего делают невозможным выполнение компанией своих первоочередных социальных обязательств, подытожили в ЧАО «Украинское Дунайское пароходство».