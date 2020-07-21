НБУ на тендере 17 июля выдал 4 банкам 353,5 млн грн рефинансирования на срок до 90 дней

Национальный банк Украины (НБУ) на тендере по рефинансированию на срок до 90 дней 17 июля удовлетворил заявки четырех банков на 353,5 млн грн под 6%, сообщили в пресс-службе НБУ агентству "Интерфакс-Украина".

Согласно данным НБУ, в ходе соответствующего аукциона банк "Авангард" привлек 200 млн грн, Украинский банк реконструкции и развития (УБРР) – 49,5 млн грн и Коммерческий индустриальный банк (КИБ, все – Киев) – 39 млн грн.

Кроме того, еще один банк привлек 65 млн грн на срок до 30 дней, отметили в пресс-службе.

В целом начиная с 30 апреля регулятор провел десять аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 12,74 млрд грн, свидетельствуют данные НБУ.

Вместе с тем тендеры, запланированные на 5 июня и 10 июля, не состоялись из-за отсутствия заявок, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, с 8 мая по 10 июля регулятор провел три тендера по рефинансированию на срок до пяти лет на общую сумму 9,71 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, 24 июля состоится следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию, а 14 августа — по рефинансированию на срок от года до пяти лет.