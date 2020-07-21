«Энергоатом» не смог закупить топливо Westinghouse в I квартале из-за долгов «ГарПока»

ГП «Энергоатом» не закупил ядерное топливо Westinghouse в первом квартале текущего года за сложного финансового положения, вызванное неплатежами ГП «Гарантированный покупатель». Об этом сказала директор по ядерной и радиационной безопасности «Энергоатома» Наталья Шумкова.

«Если происходит смещение графика поставок, то обычно это происходит из-за изменения в графиках ремонта энергоблоков АЭС, потому что перегрузка ядерного топлива происходит именно во время ремонтов на энергоблоках. В этом году изменение графиков поставок топлива связана в том числе и со сложным финансовым состоянием «Энергоатома», который обусловлен хроническими неплатежами со стороны ГП «Гарантированный покупатель» за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию. По нашей просьбе поставщики идут на встречу и пересматривают графики поставок ядерного топлива», - пояснила директор.

Она отметила, что задержки с текущими поставками ядерного топлива «никоим образом не отражаются на работе энергоблоков АЭС», ведь у «Энергоатома» накоплен запас топлива, который позволяет обеспечивать перегрузки всех 15 энергоблоков украинских АЭС в течение не менее года.

Шумкова также напомнила, что процесс диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС занял 20 лет.

«Именно столько времени прошло от начала разработки топлива Westinghouse для наших реакторов к его внедрению. Шаг за шагом украинские инженеры и ученые вместе со специалистами Westinghouse создавали конструкцию топлива, которая сейчас является вполне совместимой с физическими и механическими характеристикам с топливом российской компании ТВЭЛ. Параллельно совершенствовались системы внутриреакторного контроля для обеспечения контроля активной зоны реакторов, на которых использовалось топливо Westinghouse. Сейчас в энергоблоках украинских АЭС эксплуатируется топливо не просто от двух разных производителей, ведь это довольно распространенная в мире практика, а топливные сборки различных конструкций, что делает нашу страну первой в мире по этому направлени», - добавила директор по ядерной и радиационной безопасности «Энергоатома».

Проект квалификации альтернативного ядерного топлива в стране стартовал в 2000 году после подписания соглашения между правительствами США и Украины. Американской стороной были предоставлены весомые финансовая и методическая поддержки для его реализации. Проект начался с эксплуатации шести опытных кассет на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС, и в 2008 году был подписан коммерческий контракт с компанией Westinghouse. При внедрении топлива Westinghouse на украинских атомных станциях оно было конструктивно доработано и модернизировано. Сегодня это топливо эксплуатируется на двух южно-украинских и четырех запорожских атомных энергоблоках.

В 2018 году энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС стал первым энергоблоком в Украине, который начал работать исключительно на топливе компании Westinghouse. В ходе планово-предупредительного ремонта, который завершился 16 июля 2019 г., в активную зону энергоблока было загружено 163 топливные сборки Westinghouse модифицированной конструкции (ТВС-WR).