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Чехия отменила тендер на поставку троллейбусов, который выиграл «Богдан Моторс» – гендиректор ФРУ
11:35 16.07.2020 |
Чехия отменила тендер на закупку шести троллейбусов с автономным ходом для транспортной компании г.Йиглава (Чехия), победителем которого в начале мая текущего года была признана корпорация "Богдан" в консорциуме с чешской компанией TRAM FOR ENVI s.r.o., сообщил генеральный директор Федерации работодателей Украины (ФРУ) Руслан Ильичев."Наш "Богдан", который выиграл в Чехии тендер на поставку троллейбусов - неделю назад тендер отменен, и это при условии, что все электрооборудование в комплектации должно быть чешским", - сообщил Ильичев в ходе заседания Кабинета министров в Киеве в среду.
Этим примером он проиллюстрировал необходимость скорейшего принятия правительственного постановления о пилотном проекте с критерием локализации машиностроительной техники при госзакупках.
"Мы очень ждем этого постановления, потому что сегодня мы единственная страна в Европе, которая не использует неценовой критерий (при закупках - ред.)", - подчеркнул Ильичев.
Напомним, тендерное предложение украинской корпорации Богдан в консорциуме с чешской компанией TRAM FOR ENVI sro было признано лучшим в торгах на поставку шести троллейбусов с автономным ходом для транспортной компании города Йиглава в Чехии.
Чешско-украинский консорциум предложил троллейбусы по 71,4 млн чешских крон (2,64 млн евро) или 11,9 млн крон за один троллейбус (440,3 тыс. евро) при ориентировочной сумме закупок в 82,74 млн крон (3,06 млн евро).
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