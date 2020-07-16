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АМКУ судиться с монополистами табачного рынка: суд принял решение арестовать средства «Тедис Украина»
08:22 16.07.2020 |
Антимонопольный комитет Украины подал иск о взыскании штрафных санкций с монополистов табачного рынка, а также об обеспечении иска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ, передает УНН.
"Сообщаем, что Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу 910/9359/20 по иску Антимонопольного комитета Украины в монополиста рынка дистрибуции табачных изделий в Украине - ООО "Тедис Украина" (г. Одесса) и четырех групп компаний производителей табачных изделий (соответственно обнародованному решению суда речь идет об ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн", ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина"; ЗАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина"; ЗАО "Филип Моррис Украина"; ОАО "Джей Ти Интернешнл Украина" - ред.) о взыскании в государственный бюджет в принудительном порядке наложенных штрафов на общую сумму 6,5 млрд грн", - сообщили в АМКУ.
Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании, которое назначено на 10 августа 2020 года и в пределах поданного иска судом частично удовлетворено заявление АМКУ об обеспечении иска и наложен арест на денежные средства ООО "Тедис Украина" в банковских учреждениях. Соответственно, обнародованному судебного решению, речь идет об аресте средств на счетах компании на сумму более 3,4 млрд грн.
Напомним, что 10 октября 2019 АМКУ принял решение, согласно которому признал, что монополия "Тедис Украина" на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных действий этой компании и табачных компаний-производителей и наложил на нарушителей антимонопольного законодательства штраф в размере 6,5 миллиарда гривен. В течение установленного действующим законодательством срока для уплаты наложенного штрафа указанные субъекты хозяйствования не оплатили его в добровольном порядке, в связи с чем АМКУ обратился в хозяйственный суд за принудительным взысканием наложенного штрафа в государственный бюджет Украины.
АМКУ намерен направить решение суда в органы принудительного исполнения для ареста средств.
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