Продажа гостиницы «Днепр»: что известно о победителе аукциона

15 июля, состоялся аукцион по продаже имущественного комплекса гостиницы "Днепр" - рекордную сумму в более 1 млрд гривен заявило ООО "Смартлденд", передает УНН.

ООО "Смартленд" зарегистрировано в Броварах. Основным видом деятельности компании является передача в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Согласно открытой информации, компания основана 2013 года, соучредителями являются Максим Терещук (почти 18%) и ООО "Айс Таун" (83%). Согласно реестру размер уставного капитала компании - 11 302 000,00 грн. Максим Терещук является директором "Смартленда". Конечным бенефициаром общества является Алексей Игунин - через "Айс Таун". Последняя также занимается недвижимостью. Игунин также связан с компанией "АЙС Ривер", которая кроме передачи недвижимости в аренду предоставляет услуги по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления.

По условиям аукциона будущий владелец должен сохранить название "Днепр" и профиль гостиницы.

Напомним, стартовая цена гостиницы "Днепр" составила 80 923 400 гривен. В конце победитель аукциона объявил стоимость в 1 млрд 111 млн 111 тыс. 111 гривен 11 копеек.

Новый владелец получит здание отеля общей площадью 12 829 кв. м, которое состоит из 12-ти наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Кроме того, перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО "Днепр" на праве постоянного пользования", - отмечается в сообщении.

Также в распоряжении гостей 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

В то же время специалисты не исключают, что стоимость отеля выросла на фоне принятия в Украине законопроекта о легализации игорного бизнеса. Кроме того, не стоит исключать, что украинская компания приобрела отель для передачи в аренду зарубежному инвестору, ведь интерес к объекту якобы проявляли турецкие, китайские инвесторы и наследница крупнейшей в мире сети отелей и курортов Hilton Пэрис Хилтон.

В ближайшее время будут продолжаться проверки платежеспособности победителя аукциона и оформление всех необходимых документов для передачи ему права собственности на комплекс.