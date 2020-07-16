Отель «Дніпро» в центре Киева продали за более 1,1 миллиарда

На аукционе по продаже гостиницы "Днепр" победила компания ООО "Смартленд", которая приобретет гостиницу за 1 111 111 222,22 гривень.

Как сообщает корреспондент Укринформа, аукцион состоялся сегодня, 15 июля.

"В аукционе приняли участие 29 участников. Финальная цена - 1 миллиард 111 миллионов гривень. Стартовая цена была всего лишь 81 миллион гривень. Технический аудит, финансовый, налоговый были выложены на сайте privatization.gov.ua в виртуальную комнату данных, и все имели возможность ознакомиться с этим активом ", - сказал глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко после завершения аукциона.

Он добавил, что после завершения аукциона будет осуществлена ​​проверка победителя на добропорядочность, в частности, будет проверено, не осуществляется ли покупка за средства агрессора. После этого в течение 30 дней будет подписан договор с покупателем.

Затем у покупателя будет еще 30 дней для того, чтобы оплатить средства, после этого ему переведут акции отеля.

Гостиница "Днепр" была построена в 1964 году в центре Киева на Европейской площади. Здание имеет 12 этажей, общая площадь почти 13 тысяч квадратных метров. В гостинице 186 номеров и парковка на 56 мест.