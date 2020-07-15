Завод Артем выиграл суд у «американских партнеров» Коломойского на $8 млн

ГАХК "Артем", входящая в состав ГК "Укроборонпром", выиграла арбитражный процесс у американской компании, которая не выполнила контракт на изготовление и поставку линии для серийного производства корпусов крупнокалиберных снарядов на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Коллегия арбитров Арбитражного Института Стокгольмской Торговой Палаты полностью удовлетворила исковые требования ГАХК "Артем" и постановила взыскать с компании Gray Fox (Gray Fox Aviation and Logistics, Inc.) в пользу завода сумму в $8,3 млн, полученную в качестве аванса по контракту, а также возместить все дополнительные расходы, связанные с процессом.

Сейчас предприятие принимает меры для выполнения указанного арбитражного решения на территории США, сообщили в ГАКХ "Артем".

* В марте 2018 года Артем заключил контракт в рамках государственного оборонного заказа с Gray Fox на поставку стратегически важной линии для изготовления снарядов калибра 152 и 155 мм. В мае 2018-го Артем заплатил поставщику предоплату - $8,3 млн, но за год оборудование на завод так и поставили, а линию не построили. В мае 2019 ГАХК "Артем" начала арбитражный процесс, который длился почти год.

* По информации правоохранительных органов, средства, полученные поставщиком в качестве аванса, были почти полностью перечислены на частные счета руководства Gray Fox и членов их семей, то есть, использованы нецелевым способом. Пока длился судебный процесс, главный операционный директор американской компании, который руководил проектом, был приговорен в США к 12,5 годам заключения за организацию международной схемы мошенничества, с обязательством выплатить пострадавшим $7 млн возмещения.

* На днях издание Bihus.Info опубликовало расследование, в котором сказано, что скандальная Gray Fox вошла в число акционеров оборонных компаний, связанных с Игорем Коломойским.



