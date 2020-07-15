Долги производителей тепла ставят под угрозу начало отопительного сезона - Нафтогаз

НАК "Нафтогаз Украины" возобновил публикацию перечня производителей тепла, которые не рассчитываются за газ, поставленный на льготных условиях (ПСО). Сейчас в списке 109 предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"НАК «Нафтогаз Украины» информирует о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО). <...> Сейчас перечень включает 109 должников при общем количестве теплопроизводителей в Украине (на момент завершения прошлого отопительного сезона) в 1316 компаний", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе напомнили, что ненадлежащие расчеты за газ создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым.

Информация содержит, в частности, данные об уровне задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой теплопроизводителем позволит ему получать газ на условиях ПСО. Жители каждой области могут проверить, не входит ли местное предприятие в число должников.

Кроме того, Нафтогаз предоставил перечень предприятий, имеющих задолженность по договорам о реструктуризации долга, заключенным с Нафтогазом во исполнение Закона Украины от 3 ноября 2016 года №1730-VIII.

Как сообщалось, правительственное постановление №867 предусматривает, что обязательными условиями поставки газа производителям тепла является подписание договора с Нафтогазом в соответствии с законодательством или выполнение хотя бы одного из условий: соблюдение уровня расчетов не ниже 90%; или заключение с Нафтогазом и выполнение договора о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ; или согласование с Нафтогазом и исполнительным органом местного совета графика погашения задолженности до 2021 года, его соблюдение и уплата текущих платежей.

