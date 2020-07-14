Укрзализныця планирует закупить в Huawei систему радиосвязи

АО "Укрзализныця" планирует закупить у китайской компании Huawei систему радиосвязи RTN510. Разрешение на тестовую демонстрацию оборудования на площадках Укрзализныци было предоставлено Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Соответствующее решение было принято на заседании НКРСИ 14 июля, сообщает корреспондент Укринформа.

"По результатам рассмотрения обращения ООО«Хуавей Украины» о проведении демонстрации радиооборудования Huawei RTN510 на открытых определенных тестовых площадках заказчика АО«Укрзализныця» с целью проверки технических характеристик оборудования в реальных условиях железнодорожной инфраструктуры Комиссия предложила Меры для избежания вредных помех, электромагнитных помех, риска для здоровья и безопасности людей, домашних животных и имущества, при условии которых возможна демонстрация этого радиооборудования", - говорится в протоколе заседания НКРСИ.

Комиссией рекомендовано ООО «Хуавей Украина» по результатам демонстрации радиооборудования в месячный срок направить в НКРСИ письменный отчет.

НКРСИ направит отчет на ознакомление в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и ГП «Украинский государственный центр радиочастот».

Как сообщалось, в течение нескольких лет ряд стран начали отказываться от оборудования Huawei. Наибольший резонанс получили американские санкции, наложенные на китайского телекоммуникационного производителя в мае прошлого года.

На этой неделе стало известно о намерениях Великобритании отказаться от сотрудничества с Huawei на основе новых данных британской разведки.

