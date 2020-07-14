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Рада приняла закон, который позволит избежать банкротства Южмаша
12:19 14.07.2020 |
Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2020 (относительно дополнительных мер по финансовому оздоровлению государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова")".
Принятие законопроекта №3697 во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками поддержали 324 народных депутата, сообщает корреспондент Укринформа.
Законом предусмотрено введение новой бюджетной программы "Пополнение уставного капитала государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" на погашение задолженности по выплате зарплаты, единого социального взноса, отдельных налогов и перед государством по расходам бюджета" с объемом расходов 2318,228 млн грн.
Средства предлагается направить путем зачисления в уставный капитал с направлением на погашение задолженности предприятия в бюджет и государственные целевые фонды. По мнению авторов законопроекта, это позволит также повысить капитализацию предприятия.
Отмечается, что реализация этого закона позволит избежать банкротства Южмаша, обеспечит условия для увеличения объемов производства и его диверсификации и приведет к повышению конкурентоспособности Украины на мировом рынке космического машиностроения и вооружений.
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