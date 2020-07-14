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Нафтогаз в 2019 году заплатил 121,4 млрд грн налогов и дивидендов, обеспечив около 16% поступлений госбюджета
08:59 14.07.2020 |
НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал отчет о своей деятельности за 2019 год.
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в понедельник, 13 июля.
Отмечается, что интегрированный отчет содержит расширенные данные о рыночной и регуляторной среде группы в 2019 году, стратегии и результатах работы ключевых бизнес-подразделений, отчет по корпоративному управлению, информацию по управлению персоналом, безопасности труда, корпоративной и социальной ответственности, а также обзор финансовых результатов группы.
Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев заметил, что 2019 стал годом эффективной перезагрузки отношений между крупнейшей компанией Украины и властью.
"Мы не первый раз увидели, какую огромную синергию способна обеспечить слаженная, командная работа правительства, парламента и Нафтогаза. Результатом этой синергии стали безупречно реализованное отделение газотранспортной системы, успешные переговоры с Россией о продлении транзита газа по территории Украины. Мы благодарны главе государства, правительственной команде и народным депутатам за готовность слаженно и результативно сотрудничать с Нафтогазом на благо народа Украины ", - сказал Коболев.
Он также поблагодарил международных партнеров из ЕС и США за поддержку Украины в этих сложных проектах и выразил надежду на такую же эффективную совместную работу и в 2020 году.
Согласно сообщению Нафтогаза, в 2019 году компания вновь была крупнейшим источником доходов государственного бюджета, за этот год группа заплатила в государственный и местные бюджеты 121,4 млрд грн налогов и дивидендов, обеспечив около 16% поступлений.
"В прошлом году Нафтогаз сгенерировал наибольшую прибыль среди государственных компаний Украины в сумме 50,6 млрд грн. Из этой суммы 95% группа выплатила в бюджет в качестве дивидендов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нафтогаз также привлек в 2019 году около 1,5 млрд долл. еврооблигаций, что помогло накопить в подземных хранилищах необходимые объемы газа для устойчивого обеспечения украинских потребителей газом и теплом даже в случае остановки транзита. При этом, благодаря успешной интеграции газового рынка Украины с рынком ЕС, оптовая цена газа для нужд населения в Украине за 2019 снизилась на 25%.
Среди значительных достижений Нафтогаза за прошлый год называют качественно и в сжатые сроки проведенный анбандлинг газотранспортной системы Украины, успешные переговоры с РФ и Газпромом, которые завершились подписанием нового транзитного контракта. По этому контракту Украина в ближайшие пять лет получит минимум 7,2 млрд долл. гарантированного дохода. Нафтогаз также получил более 2,9 млрд долл. компенсации от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.
Кроме того, в Нафтогазе сообщают, что нынешний год является кризисным для нефтегазовой отрасли. Существенное падение глобальных цен на углеводороды было усилено негативным влиянием пандемии COVID-19. Учитывая эти условия, Группа Нафтогаз регулярно пересматривает свои операционные расходы и инвестиционные программы, ориентируясь на сокращение доходов и ожидаемую доходность вложений. При этом, Нафтогаз продолжает уделять особое внимание таким направлениям работы как защита окружающей среды, развитие регионов присутствия, наращивание компетенций сотрудников рабочих специальностей и управленческого персонала. Финансирование каждого из этих направлений увеличится по сравнению с прошлым годом.
Как сообщалось в январе этого года по оперативным данным, Группа Нафтогаз в 2019 году заплатила в государственный бюджет 120,3 млрд грн налогов и дивидендов, что составляет около 16% общих доходов государственного бюджета.
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