Нафтогаз в 2019 году заплатил 121,4 млрд грн налогов и дивидендов, обеспечив около 16% поступлений госбюджета

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нафтогаз в 2019 году заплатил 121,4 млрд грн налогов и дивидендов, обеспечив около 16% поступлений госбюджета

 

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал отчет о своей деятельности за 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в понедельник, 13 июля.

Отмечается, что интегрированный отчет содержит расширенные данные о рыночной и регуляторной среде группы в 2019 году, стратегии и результатах работы ключевых бизнес-подразделений, отчет по корпоративному управлению, информацию по управлению персоналом, безопасности труда, корпоративной и социальной ответственности, а также обзор финансовых результатов группы.

Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев заметил, что 2019 стал годом эффективной перезагрузки отношений между крупнейшей компанией Украины и властью.

"Мы не первый раз увидели, какую огромную синергию способна обеспечить слаженная, командная работа правительства, парламента и Нафтогаза. Результатом этой синергии стали безупречно реализованное отделение газотранспортной системы, успешные переговоры с Россией о продлении транзита газа по территории Украины. Мы благодарны главе государства, правительственной команде и народным депутатам за готовность слаженно и результативно сотрудничать с Нафтогазом на благо народа Украины ", - сказал Коболев.

Он также поблагодарил международных партнеров из ЕС и США за поддержку Украины в этих сложных проектах и ​​выразил надежду на такую ​​же эффективную совместную работу и в 2020 году.

Согласно сообщению Нафтогаза, в 2019 году компания вновь была крупнейшим источником доходов государственного бюджета, за этот год группа заплатила в государственный и местные бюджеты 121,4 млрд грн налогов и дивидендов, обеспечив около 16% поступлений.

"В прошлом году Нафтогаз сгенерировал наибольшую прибыль среди государственных компаний Украины в сумме 50,6 млрд грн. Из этой суммы 95% группа выплатила в бюджет в качестве дивидендов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нафтогаз также привлек в 2019 году около 1,5 млрд долл. еврооблигаций, что помогло накопить в подземных хранилищах необходимые объемы газа для устойчивого обеспечения украинских потребителей газом и теплом даже в случае остановки транзита. При этом, благодаря успешной интеграции газового рынка Украины с рынком ЕС, оптовая цена газа для нужд населения в Украине за 2019 снизилась на 25%.

Среди значительных достижений Нафтогаза за прошлый год называют качественно и в сжатые сроки проведенный анбандлинг газотранспортной системы Украины, успешные переговоры с РФ и Газпромом, которые завершились подписанием нового транзитного контракта. По этому контракту Украина в ближайшие пять лет получит минимум 7,2 млрд долл. гарантированного дохода. Нафтогаз также получил более 2,9 млрд долл. компенсации от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.

Кроме того, в Нафтогазе сообщают, что нынешний год является кризисным для нефтегазовой отрасли. Существенное падение глобальных цен на углеводороды было усилено негативным влиянием пандемии COVID-19. Учитывая эти условия, Группа Нафтогаз регулярно пересматривает свои операционные расходы и инвестиционные программы, ориентируясь на сокращение доходов и ожидаемую доходность вложений. При этом, Нафтогаз продолжает уделять особое внимание таким направлениям работы как защита окружающей среды, развитие регионов присутствия, наращивание компетенций сотрудников рабочих специальностей и управленческого персонала. Финансирование каждого из этих направлений увеличится по сравнению с прошлым годом.

Как сообщалось в январе этого года по оперативным данным, Группа Нафтогаз в 2019 году заплатила в государственный бюджет 120,3 млрд грн налогов и дивидендов, что составляет около 16% общих доходов государственного бюджета.
По материалам: Укринформ
 

ПО РУБРИКАМ

12:47 Ethereum обошел биткоин по приросту активных адресов

12:24 Справочный курс гривны 14 июля понижен на 14,53 коп до 27,0855 грн/$1

12:11 Биржи АТР 14 июля закрылись в минусе после уверенного роста ранее

11:43 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.07.20

11:37 Остаток средств на корсчетах банков 14.07.20

11:33 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 13.07.2020

09:49 Интерес институционалов к биткоину упал до минимума за пять месяцев

09:37 Сложность биткоина обновила исторический максимум

09:30 Золото дешевеет 14 июля в рамках коррекции и на укреплении доллара

08:48 Курс доллара 14 июля слабо растет к мировым валютам на рисках вокруг США и Китая

08:39 Рожкова: Для команды НБУ запуск «печатного станка» - это «красная линия»

08:18 НБУ с 6 по 10 июля купил на межбанке $92 миллиона

08:09 Банк «Пивденный» привлек 2,5 млрд грн из 5,1 млрд грн рефинансирования НБУ на срок до пяти лет

07:36 Фондовые индексы США завершили волатильную сессию 13 июля с понижением

13.07 Райффайзен Банк Аваль запустил новое позиционирование с использованием бренда-кода «Райф»

• дальше…

12:29 В рейтинге готовности к введению электронного правительства Украина поднялась на 13 позиций - ООН

12:19 Рада приняла закон, который позволит избежать банкротства Южмаша

11:57 Дыра в газовой трубе. Как Рада заставит Фирташа с компанией платить по счетам

11:51 Рада приняла закон о регулировании азартных игр

11:43 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.07.20

10:56 Партнерами Коломойского по производству снарядов стали американцы, которые «кинули» Украинская оборонку на $8 млн.

09:30 Золото дешевеет 14 июля в рамках коррекции и на укреплении доллара

08:59 Нафтогаз в 2019 году заплатил 121,4 млрд грн налогов и дивидендов, обеспечив около 16% поступлений госбюджета

08:52 В Украине сократилось количество публичных акционерных обществ

08:39 Рожкова: Для команды НБУ запуск «печатного станка» - это «красная линия»

• дальше…

13.07 Ливанцы – молодцы? Или Ливан как пример Украине

13.07 Разочарование Кремля. Виталий Портников – о театре абсурда

13.07 Дуда выиграл президентские выборы в Польше

13.07 Болгария и Хорватия приблизились к переходу на евро

13.07 Использующие китайское оборудование компании лишатся госконтрактов в США

13.07 США объявили о повышении пошлин на ряд товаров из Франции

13.07 Азербайджан и Армения сообщили о столкновении на границе. Убиты четверо азербайджанских военных

13.07 Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

13.07 Всемирный совет церквей призвал Эрдогана пересмотреть решение по Святой Софии

13.07 В Иране назвали неверную настройку радара причиной обстрела украинского лайнера

13.07 Газпромовский «Голубой поток» простаивает второй месяц из-за отсутствия спроса. Анкара наращивает закупки сжиженного газа

10.07 Нидерланды подадут иск против РФ в ЕСПЧ из-за сбитого над Донбассом МН17

10.07 Еврогруппа избрала новым президентом министра финансов Ирландии

10.07 России вновь не удалось провести в ООН резолюцию по Сирии

10.07 В Аргентине создан водородный консорциум

• дальше…

13.07 Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов

13.07 Конец децентрализации. Зачем Зеленский забирает у местных властей все дороги

09.07 Все местные дороги должны быть переданы на баланс «Укравтодора» - Зеленский

08.07 Госгеокадастр временно приостановил регистрацию земучастков на период кадровых изменений

08.07 Глава Госгеокадастра: Нет реестра граждан, которые безвозмездно получили по 2 га земли

08.07 Вагиф Алиев купил «Книжный рынок» на Петровке. Когда там появится новый ТРЦ?

08.07 Киевсовет заставил КГГА и коммунальщиков рассекретить все договора

03.07 «Большая тройка» мобильных операторов запустила 4G еще на 8 станциях киевского метро

03.07 Нормы излучения мобильных вышек в Украине повысят

02.07 Ожидания инвесторов в Украине снизились до уровня 2015 года - опрос ЕБА

02.07 Пункты габаритно-весового контроля работают круглосуточно уже в 7 областях, – Криклий

01.07 В Украине усилят проверки товарных накладных по перевозке грузов автомобилями

30.06 Власти Киева отложили отмену бесплатного проезда для льготников из других городов

25.06 Первую в Украине бетонную дорогу сдадут в эксплуатацию до конца года - Криклий

25.06 Кабмин разрешил работу кинотеатров с 50% загрузкой с июля

• дальше…

10:56 Партнерами Коломойского по производству снарядов стали американцы, которые «кинули» Украинская оборонку на $8 млн.

13.07 Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов

13.07 Наступление на язык: Зачем «слуги» заставляют Зеленского работать на Бойко и Медведчука

13.07 Шмыгаль передумал назначать вице-премьером директора фирмы военного академика из России

13.07 Рада провалила обещанную Зеленским новую программу кредитов для бизнеса

13.07 Рада увеличила расходы на проведение выборов на почти 1,3 млрд грн

13.07 Неправильный «приспособленец»: Почему советник Ермака Подоляк наехал на Сенцова

13.07 Разочарование Кремля. Виталий Портников – о театре абсурда

13.07 Конец децентрализации. Зачем Зеленский забирает у местных властей все дороги

13.07 Суд не стал рассматривать иск ФГВФЛ к Рожковой и экс-топам Платинум Банка

13.07 Против Порошенко открыли 4 дела по обращению Коломойского по поводу «Приватбанка»

13.07 Деньги Мирового Банка не пришли?

13.07 Различные мотивы у Ермака и Резникова: Почему все резко заговорили об изменении Минских соглашений

10.07 Нидерланды подадут иск против РФ в ЕСПЧ из-за сбитого над Донбассом МН17

10.07 Дела против Порошенко. Станут ли показания Олега Корецкого «Уотергейтом Зеленского»

• дальше…

10:55 Названы автомобили, которые в будущем могут стать коллекционными

09:19 В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты

09:12 Siemens уходит с рынка домашних накопителей энергии, всего год проработав на нём

13.07 Джек Ма продал акции Alibaba на сумму 8,2 млрд долларов

13.07 Марка Cupra показала «заряженный» электрический хэтчбек

13.07 Apple призвала не заклеивать камеры ноутбуков

10.07 Учёные снова придумали, как повысить срок эксплуатации литиево-ионных батарей

09.07 Европейский суд усилил права пострадавших в «дизельном скандале»

09.07 Mercedes-Benz рассказал о мультимедийке нового S-Class

09.07 Смарт-телевизоры Samsung смогут отображать тексты песен в Apple Music синхронно с воспроизведением

09.07 Стало известно, сколько экс-глава Nissan заплатил за побег из Японии

09.07 Мотоциклы BMW будут самостоятельно поддерживать скорость и дистанцию на дороге

08.07 Qualcomm представила Snapdragon 865 Plus: первый мобильный процессор с частотой выше 3 ГГц

08.07 Раскрыт электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback

08.07 Bentley добавила новому Flying Spur четырехместный салон

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно