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Раде предлагают «перезагрузить» Укроборонпром
07:50 14.07.2020 |
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", который позволит создать нормативно-правовую базу для реорганизации государственных предприятий-участников "Укроборонпрома" в общества, 100% акций которых принадлежит государству.
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
«Народные депутаты от партии "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности". Соответствующий документ под номером 3822 был опубликован на сайте Рады 9 июля 2020 года», - говорится в сообщении.
Инициаторами законопроекта стали члены Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Документ определяет нормативно-правовые рамки для реорганизации государственных предприятий-участников "Укроборонпрома" в общества, 100% акций которых принадлежит государству.
По словам заместителя гендиректора Концерна по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафы Найема, законопроект дает законодательный старт для реализации комплексной стратегии по трансформации ГК "Укроборонпром", которая была представлена весной.
Перезагрузка Укроборонпрома предусматривает корпоратизацию государственных предприятий - преобразование их в государственные акционерные общества, что позволит создавать совместные предприятия с иностранными партнерами и привлекать прямые инвестиции в отрасль. Проект предусматривает также специальные процедуры и механизмы оздоровления госпредприятий и создание необходимой материально-технической базы для дальнейшего изменения их юридической формы собственности и внедрения корпоративного управления.
Как отмечают в Укроборонпроме, проект упрощает процедуру передачи между госпредприятиями и хозяйственными обществами имущества, продукции, контрактов и финансовых обязательств. С целью получения дополнительных средств предприятия получают возможность самостоятельно распоряжаться недвижимым имуществом, которое не обеспечивает основные виды деятельности либо не используется более 3 лет в производстве и дальнейшее использование которого не планируется. При этом, все средства от реализации избыточного и непрофильного имущества государственных предприятий концерна будут направлены исключительно на нужды этих предприятий.
Предлагаемые нормы также предоставят возможность передачи контрактов Государственного оборонного заказа, программ повышения обороноспособности и безопасности государства, иных договоров, а также обслуживание связанных с этим кредитов, гарантий и получения других финансовых услуг между самими предприятиям и между вновь созданными хозяйственными обществам. Таким образом, последствия от юридического преобразования в акционерные общества будут минимизированы, а финансовые, договорные и социальные обязательства госпредприятий - сохранены.
Законопроект предусматривает введение новой системы корпоративного управления на предприятиях после их корпоратизации - по международным стандартам. На этих обществах появятся наблюдательные советы и институты независимых генеральных директоров, функции управления рисками, современные модели планирования промышленного производства и контроля качества.
В пресс-службе концерна напомнили, что стратегия трансформации Укроборонпрома предусматривает корпоратизацию государственных и казенных предприятий-участников концерна в соответствии с новой законодательной базой и постепенное внедрение международных стандартов корпоративного управления государственными компаниями. После этого произойдет консолидация предприятий концерна в отраслевые государственные холдинговые компании. Сейчас планируется создание не менее 6 государственных холдинговых компаний: авиационной, авиаремонтной, ракетостроительной, бронетанковой групп компаний (холдингов или корпораций), а также радарных и морских систем.
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