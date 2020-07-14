Финансовые новости
- |
- 14.07.20
- |
- 00:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Против Порошенко открыли 4 дела по обращению Коломойского по поводу «Приватбанка»
09:13 13.07.2020 |
В Офисе генерального прокурора на днях зарегистрированы четыре уголовных производства по заявлению бизнесмена, экс-акционера "ПриватБанка" Игоря Коломойского, в которых фигурирует пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.
"По заявлению обычного человека по фамилии Коломойский в Офисе генерального прокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовные производства относительно Петра Порошенко. Господин Коломойский выступил со стандартным набором и, конечно, его заявления касаются "ПриватБанка": что якобы президент Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности "ПриватБанка", что якобы Порошенко распространял, оглашал банковскую тайну "ПриватБанка", ну и, как обычно, там злоупотребление служебным положением и даже легализация средств, полученных преступным путем... Никто об этом не поясняет, лишь заявляя заведомо неправдивые обвинения", - рассказал Головань журналистам в пятницу в Киеве.
В свою очередь, адвокат Илья Новиков отметил, что это впервые, когда дела касательно Порошенко инициируются лично Коломойским, и назвал это новым этапом в истории преследования политика. "Мы видели до этого прекрасно, что Игорь Коломойский и близкие ему люди заинтересованы в производствах, которые касаются Петра Порошенко, но это первый у нас момент, когда он - я имею в виду Игоря Коломойского - вышел лично на арену. У нас наступает новый этап в развитии всех этих дел", - сказал он.
"Это прекрасно увязывается со всеми событиями вокруг отставки руководства Нацбанка Украины, это прекрасно увязывается с судебными процессами по поводу возвращения ПриватБанка под контроль Коломойского и близких ему лиц. Это еще раз подчеркивает, насколько политические преследования в отношении Порошенко увязаны с действиями на других фронтах, по другим линиям", - отметил Новиков.
По словам Голованя, этот факт указывает на то, кто кооперируется в организации политически мотивированных преследований Порошенко, и высказал убеждение, что перспектива этих уголовных производств является "нулевой", сравнив их с событиями 8 июля в Печерском районном суде Киева, не избравшем в тот день Порошенко меру пресечения.
Новиков также отметил, что "решение о возбуждении четырех новых дел по заявлениям Коломойского принималось на фоне совершенно позорных, постыдных для генерального прокурора и Офиса генерального прокурора событий в Печерском суде, когда они с большим апломбом заявленную позицию фактически скомкали и отозвали, называя вещи своими именами - это, конечно, тоже связанные факты".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Наступление на язык: Зачем «слуги» заставляют Зеленского работать на Бойко и Медведчука
|Неправильный «приспособленец»: Почему советник Ермака Подоляк наехал на Сенцова
|Разочарование Кремля. Виталий Портников – о театре абсурда
|Конец децентрализации. Зачем Зеленский забирает у местных властей все дороги
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада поддержала в 1-м чтении законопроект о продаже э/э «Энергоатомом» по долгосрочным договорам
|Райффайзен Банк Аваль запустил новое позиционирование с использованием бренда-кода «Райф»
|Против Порошенко открыли 4 дела по обращению Коломойского по поводу «Приватбанка»
|Южмаш изготовит 5 тысяч электробусов совместно с южнокорейской компанией
|Минэнерго избрало поставщиком последней надежды на рынке газа для населения ГК «Нафтогаз Украины»
|АМКУ проверяет покупку конкурента «Днепроазота» окружением Коломойского
Это интересно
|Мотоциклы BMW будут самостоятельно поддерживать скорость и дистанцию на дороге
|Qualcomm представила Snapdragon 865 Plus: первый мобильный процессор с частотой выше 3 ГГц
|Раскрыт электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback
|Bentley добавила новому Flying Spur четырехместный салон
|AnTuTu опубликовал глобальный рейтинг самых производительных смартфонов июня 2020-го
|Самый узнаваемый хот-род всех времен выставят на продажу
|Bentley Bentayga поменяли внешность. Теперь он похож на Continental