Южмаш изготовит 5 тысяч электробусов совместно с южнокорейской компанией

ГП «ПО Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" будет производить электробусы совместно с южнокорейской компанией Caris.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Facebook.

"Государственное космическое агентство Украины, "Южмаш" и южнокорейская компания Caris подписали меморандум о сотрудничестве по производству 5000 электробусов и 7800 зарядных станций. Соглашение предусматривает подписание договоров на сумму 23 млрд гривень со сроками производства до 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что многопрофильная группа Caris уже ведет проекты по развитию дорожной инфраструктуры в Украине.

"Мы очень рады продолжению сотрудничества с Украиной. Меморандум формализирует намерения по расширению коллаборации с украинскими государственными предприятиями в секторе крупного машиностроения", - сказал председатель правления Caris Ю Чхоль.

Стороны приняли программу совместных действий по локализации производства электробусов и зарядных станций, обмену лицензионными соглашениями и технологиями, запланировали совместное участие в выставках, обсудили возможности и потенциал экспорта электробусов в Европу.

"Южмаш" долгое время был недостаточно загружен и находился в тяжелом экономическом положении, но смог полностью сохранить работоспособность и эффективность машиностроительного предприятия. Сотрудничество c Caris позволит не только финансово оздоровить предприятие, но и сохранить научно-технический потенциал, возродить гражданское крупное машиностроение, которое много лет оставалось одним из ключевых направлений деятельности завода", - подчеркнул генеральный директор "Южмаша" Сергей Войт.

