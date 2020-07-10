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Минэнерго избрало поставщиком последней надежды на рынке газа для населения ГК «Нафтогаз Украины»
11:56 10.07.2020 |
Министерстве энергетики определило поставщиком последней надежды (ППН) на рынке природного газа для населения ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".
Как сообщается на сайте ведомства, соответствующее решение в пятницу приняла конкурсная комиссия: "за" проголосовали пять членов комиссии (всего в комиссии семь членов - ИФ).
Ценовое предложение ГК "Нафтогаз Украины" составило 2711,86 грн за тыс./ куб м с НДС с наценкой 0%.
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