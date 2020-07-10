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«Укрзализныцю» хотят разделить на 5 компаний - Лещенко
08:29 10.07.2020 |
План реструктуризации АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) предусматривает его разделение на ряд специализированных, до пяти вертикалей, заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" член набсовета компании Сергей Лещенко.
"В представленном нам плане реструктуризации "Укрзализныци" обсуждается анбандлинг компании - есть разные подходы, предполагающие создание от трех до пяти вертикалей. Грузо- и пассажироперевозки, инфраструктура, ремонтная вертикаль и вертикаль непрофильных активов. Но это, конечно же, идеальный план", - заявил он.
В то же время, по словам Лещенко, "Укрзализныце" уже год не удается выделить в отдельную компанию хотя бы пассажирскую вертикаль и перестать ее субсидировать за счет грузоперевозок.
"Мне сегодня очень обидно, что когда были благоприятные условия для компании момент был упущен. И мы попали в некую центрифугу, когда нам одновременно нужно и антикризисную программу принимать, и компанию реформировать", - заявил он.
При этом, по мнению Лещенко, "Укрзализныця" все еще остается огромным национальным достоянием, которым нужно правильно воспользоваться и которое будет терять свою ценность просто под влиянием времени, если его не поддерживать и не модернизировать.
"Нам нужно максимально оптимизировать компанию - ее закупки, штат, расходную часть. Пусть даже от этого выиграют не все - кто-то получит больше заказов, кто-то закроется или будет уволен. Но в целом компания должна остаться в выигрыше. И во многом это будет зависеть от нового главы компании", - считает член правления компании.
Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий планировал разделить УЗ на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а также провести IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества).
Экс-глава УЗ Евгений Кравцов планировал также создать отдельную компанию для тяжелых ремонтов подвижного состава и рассмотреть возможность ее приватизации.
В октябре 2019 года Кабинет министров Украины вернул АО "Укрзализныця" в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.
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