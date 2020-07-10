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«Нафтогаз» запустил первую солнечную электростанцию
23:36 09.07.2020 |
Группа Нафтогаз ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию (СЭС) "Андреевка" в Балаклейском районе Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.
В компании отмечают, что СЭС "Андреевка" - пилотный проект дивизиона "Новая энергия", задачей которого является анализ технических и регуляторных механизмов развития возобновляемой энергетики для группы. Мощность станции составляет 0,999 МВт. Станция получила "зеленый" тариф с июля 2020 года.
"Возобновляемая энергетика - один из приоритетов группы "Нафтогаз". Такой подход соответствует глобальным тенденциям развития энергетики. Предприятия группы "Нафтогаз" уже используют солнечные панели в качестве дополнительного источника электроэнергии на административных зданиях. Это научило нас работать с проектами ВИЭ и позволило успешно коммерциализировать "Андреевку", - отметил менеджер проекта Сергей Овчаренко.
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