Финансовые новости
- |
- 09.07.20
- |
- 18:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Киевстар» и «Vodafone» договорились о «шеринге» сетей для развертывания 4G
13:22 09.07.2020 |
Операторы Киевстар и Vodafone Украина подписали Меморандум о намерениях совместного использования телекоммуникационной инфраструктуры. Это должно ускорить развертывание сетей 4G в селах и на дорогах.
Об этом сообщает пресс-служба Киевстар.
Кооперация при использовании мобильных сетей позволит операторам избегать дублирования при строительстве сетей, что даст возможность ускорить предоставление доступа к услугам 4G/LTE абонентам в малонаселенных районах при сохранении запланированных объемов инвестиций.
Отмечается, что меморандум открыт для всех игроков, которые хотят развивать новые мобильные технологии на взаимовыгодных условиях.
Сейчас компании Киевстар и Vodafone Украины определяют участки мобильных сетей и населенные пункты для совместного использования инфраструктуры. Операторы планируют начать практическую реализацию Меморандума в ноябре-декабря 2020 года после согласования проекта со стороны государственных органов.
С 2015 года и по настоящее время компании Киевстар и Vodafone Украины совокупно инвестировали в развитие технологий 3G и LTE/4G более 50 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Заложники недальновидных обещаний: Почему у власти осталось полгода, чтобы закрыть «дела Порошенко»
ТОП-НОВОСТИ
|Явка с повинной Зеленского
|Сдержать Путина: Что ждет нашу армию этим летом в сотрудничестве с НАТО
|Призрак Колесниченко-Кивалова: Зачем у Зеленского заговорили про отдельный закон для защиты русского языка
|ЕСПЧ отказался снимать иммунитет с экс-депутата Логвинского и обвинил НАБУ в нарушениях
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Киевстар» и «Vodafone» договорились о «шеринге» сетей для развертывания 4G
|Укргазбанк стал уполномоченным банком на рынке электроэнергии
|Индустриалбанк в I кв. нарастил чистую прибыль в 52 раза за счет доходов от курсовых разниц
|Президентом ГП «Антонов» стал Александр Лось
|Кабмин поддержал отсрочку по выплате дивидендов «Укрзализныцей»
|Правительство передало полномочия по управлению «Аграрным фондом» Минэкономики
|«Метинвест» намерен выкупить акции миноритариев «Запорожогнеупора» в рамках процедуры squeeze-out
Это интересно
|AnTuTu опубликовал глобальный рейтинг самых производительных смартфонов июня 2020-го
|Самый узнаваемый хот-род всех времен выставят на продажу
|Bentley Bentayga поменяли внешность. Теперь он похож на Continental
|Кроссовер Kia Seltos стал безопаснее и получил новую топ-версию
|Великобритания может отказаться от технологии 5G компании Huawei
|Винтажный Aston Martin Дэвида Бекхэма продают за полмиллиона долларов
|Sony выпустила 4 телевизора Sony Bravia XH90 для PlayStation 5