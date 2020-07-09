Индустриалбанк в I кв. нарастил чистую прибыль в 52 раза за счет доходов от курсовых разниц

Чистая прибыль Индустриалбанка (Киев) по итогам января-марта 2020 года составила 42 млн грн, что в 52,2 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (804 тыс. грн).

Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистый процентный доход за первый квартал составил 67,94 млн грн, что на 19,8% меньше, чем за первый квартал 2019 года, а комиссионные доходы сократились на 27,95% - до 28,08 млн грн.

В то же время чистый доход от курсовых разниц за отчетный период составил 52,34 млн грн против 7,96 млн грн в 2019 году.

Активы банка по итогам января-марта выросли на 0,85% - до 3,99 млрд грн, кредиты клиентам - на 1,72%, до 1,9 млрд грн.

Обязательства банка с начала текущего года сократились на 0,3% - до 2,69 млрд грн, в том числе средства клиентов - на 0,5%, до 2,5 млрд грн.

Собственный капитал банка в январе-марте вырос на 3,3% - до 1,3 млрд грн.

Уставный капитал сохранился на уровне 856,6 млн грн.

Индустриалбанк основан в 1990 году. В декабре 2017 года был объединен с Экспресс-Банком.

По данным НБУ, на начало 2020 года основными акционерами банка прямо или опосредовано были Роза Дворецкая - 69,803131%, государство через НАК "Нафтогаз Украины" - 7,79148%, Александр Рабцун - 5,352989%, Артур Абдинов - 4,147696%, Игорь Дворецкий - 2,893568%, Елена Ланда - 2,677664% и Олег Кирилюк - 2,354455%.

Согласно данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (4,313 млрд грн) Индустриалбанк занимал 29-е место среди 75 действовавших в стране банков.







