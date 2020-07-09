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Президентом ГП «Антонов» стал Александр Лось
19:00 08.07.2020 |
Государственный концерн "Укроборонпром" официально назначил Александра Лося президентом Государственного предприятия "Антонов".
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
"Приказом генерального директора ГК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса от 7 июля 2020 года президентом ГП "Антонов" назначен 42-летний Александр Лось, представитель нового поколения антоновцев, который ранее занимал должность вице-президента по производству предприятия и в период с 9 июня до 7 июля временно исполнял обязанности президента ГП "Антонов", - говорится в сообщении.
За 18 лет работы на авиапредприятии Александр Лось прошел путь от инженера до главного конструктора и вице-президента ГП "Антонов".
"Его опыт и знания в авиастроительной отрасли обеспечат продолжение всех конструкторских и производственных наработок легендарного украинского авиагиганта", - отметили в госконцерне.
Как уже неоднократно отмечалось концерном ранее, обновление руководящего состава государственного предприятия позволит выстроить прозрачные процессы корпоративного управления, осуществить необходимые для привлечения иностранного капитала финансовые аудиты и ускорить темпы производства самолетов линейки "Ан".
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