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Кабмин поддержал отсрочку по выплате дивидендов «Укрзализныцей»
18:24 08.07.2020 |
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, общенациональный карантин, который был введен на территории Украины в связи с пандемией COVID-19, отрицательно сказался на многих сферах экономики, в том числе и на железнодорожной отрасли.
Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, соответствующий законопроект правительство одобрило на сегодняшнем заседании.
"Сегодня, 8 июля, на своем заседании правительство одобрило разработанный Министерством инфраструктуры законопроект по обеспечению дополнительных экономических гарантий в связи с распространением COVID-19 и введением карантина, который предусматривает предоставление "Укрзализныце" отсрочки по выплате дивидендов в государственный бюджет по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018-2019 годы", - говорится в сообщении.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, общенациональный карантин, который был введен на территории Украины в связи с пандемией COVID-19, отрицательно сказался на многих сферах экономики, в том числе и на железнодорожной отрасли.
"С 18 марта этого года были временно остановлены пассажирские перевозки, что ожидаемо негативно сказалось на чистой прибыли "Укрзализныци". При этом компания должна была вернуть пассажирам значительные суммы средств за билеты, приобретенные ранее. До 12% сократились и объемы грузовых перевозок из-за снижения объемов производства внутри страны и прекращения работы отдельных предприятий-грузоотправителей. Девальвация курса гривни в I квартале также негативно отразится на прибылях УЗ. Мы разработали законопроект с целью поддержки "Укрзализныци", - цитирует пресс-служба Криклия.
Согласно принятому решению о начислении дивидендов, "Укрзализныця" дополнительно направит 60% чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в размере 206,2 миллиона гривень на выплату дивидендов в государственный бюджет в срок не позднее 31 декабря 2020 года.
"На сумму таких средств, уплаченных в срок, не будет начисляться пеня", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее правительство снизило норму отчислений дивидендов в госбюджет для "Укрзализныци" до 30%.
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