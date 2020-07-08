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Акционер Радабанка Городницкая увеличила долю в уставном капитале банка до 62%
08:38 08.07.2020 |
Акционер Радабанка (Днепр) Татьяна Городницкая увеличила долю в уставном капитале банка с 30,205% до 62,205% за счет прямого отчуждения права собственности на пакет акций ее братом Владимиром Городницким.
Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) во вторник, доля в уставном капитале Городницкого сократилась с 54,565% до 22,565%.
Уточняется, что в полученном эмитентом реестре отсутствует информация относительно способа изменения размера пакета акций и даты, когда пороговые значения были пересечены.
Как сообщалось, 3 июля Радабанк сообщил, что скончался член наблюдательного совета и крупнейший акционер банка Городницкий.
Согласно данным Нацбанка Украины, на начало 2020 года крупнейшим акционером банка также является Игорь Городницкий (отец В. Городницкого и Городницкой) - 13,43%.
По данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов Радабанк занимал 39-е место (2,237 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
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