Акционер Радабанка Городницкая увеличила долю в уставном капитале банка до 62%

Акционер Радабанка (Днепр) Татьяна Городницкая увеличила долю в уставном капитале банка с 30,205% до 62,205% за счет прямого отчуждения права собственности на пакет акций ее братом Владимиром Городницким.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) во вторник, доля в уставном капитале Городницкого сократилась с 54,565% до 22,565%.

Уточняется, что в полученном эмитентом реестре отсутствует информация относительно способа изменения размера пакета акций и даты, когда пороговые значения были пересечены.

Как сообщалось, 3 июля Радабанк сообщил, что скончался член наблюдательного совета и крупнейший акционер банка Городницкий.

Согласно данным Нацбанка Украины, на начало 2020 года крупнейшим акционером банка также является Игорь Городницкий (отец В. Городницкого и Городницкой) - 13,43%.

По данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов Радабанк занимал 39-е место (2,237 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

