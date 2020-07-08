Ощадбанк расширил круг клиентов, которые могут получить ипотеку под 9,99%

АО "Ощадбанк" расширило круг клиентов, которые могут получить кредит на жилье по программе "Конечно, 9,99", и продолжает снижение процентных ставок по ипотечным кредитам.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

"С целью поддержки работников государственного сектора экономики Ощадбанк расширил круг клиентов, которые могут получить кредит на жилье под 9,99% в рамках программы «Конечно, 9,99» (ранее «Конечно, Док»). Воспользоваться программой, которую банк запустил в апреле текущего года, кроме работников медицинской сферы, отныне могут государственные служащие, сотрудники Национальной полиции Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

В Ощадбанке отметили, что для всех клиентов также снижена процентная ставка на 2 процентных пункта по стандартным ипотечным программам. В зависимости от первоначального взноса ставки стартуют от 13,49%.

Отмечается, что преимущество ипотечных программ Ощадбанка - фиксированная процентная ставка на протяжении всего срока пользования кредитом. Клиент с самого начала может четко оценить полную стоимость кредита и определить сумму платежа за каждый месяц пользования им. Процентная ставка по заключенным кредитным договором не будет пересмотрена через год или два, она не зависит от стоимости депозитных ресурсов в течение срока пользования кредитом. Первоначальный взнос по определенным программам составляет от 20%.

«Спрос на доступную ипотеку значительный. По оценкам экспертов 6 млн украинцев нуждаются в собственном жилье. Ввиду существенного снижения учетной ставки и постоянного внимания к вопросу доступности кредитования ипотека в ближайшее время имеет все основания стать реальным механизмом решения жилищного вопроса. Несколько последних лет мы работаем над улучшением условий ипотечного кредитования и снижаем процентной ставки. В частности, в 2019 году ставка по кредитам в Ощадбанке была на уровне 20%, в начале 2020 года - 15-16%. В апреле запущено кредитование медиков под 9,99%. Сейчас мы расширили круг потенциальных участников этой программы, а ставку по стандартным программам снизили до 13,49%», - отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Он выразил убеждение, что тенденция снижения ставок продолжится.

Ощад предоставляет кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке, а также кредиты под ипотеку. Программы кредитования первичного рынка разрабатываются отдельно с каждым застройщиком.

Как сообщалось, ранее Ощадбанк запустил программу кредитования «Конечно, Док», предусматривающую приобретение квартиры или частного дома на вторичном рынке по цене не менее 100 000 грн. Заемщик должен застраховать жизнь и ипотечное имущество на срок действия кредитного соглашения. Проценты будут начисляться на фактическую задолженность по ипотеке. Клиент может платить по кредиту ежемесячно равными частями или аннуитетными платежами в отделениях Ощадбанка или через Ощад 24/7.