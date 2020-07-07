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ПриватБанк в I кв. увеличил чистую прибыль в 1,4 раза за счет переоценки инвестиционных ЦБ
13:26 06.07.2020 |
Чистая прибыль государственного ПриватБанка (Киев) по итогам января-марта 2020 года составила 10,43 млрд грн, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (7,61 млрд грн), сообщается в квартальной отчетности банка, обнародованной на его сайте.
Согласно ей, рост прибыли был обусловлен увеличением доходов от переоценки инвестиционных ценных бумаг (ЦБ) до 10,55 млрд грн с 97 млн грн годом ранее, тогда как административные и операционные расходы выросли в 1,4 раза - до 4,07 млрд грн.
Кроме того, чистый процентный доход ПриватБанка за три месяца 2020 года увеличился на 6,5% к соответствующему показателю годом ранее и составил 5,22 млрд грн, а чистый комиссионный доход вырос на 6,6% - до 4,34 млрд грн.
Активы ПриватБанка за январь-март увеличились на 4% - до 322,02 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам - на 3,2%, до 61,44 млрд грн, инвестиционные ЦБ по справедливой стоимости - на 13%, до 95,6 млрд грн, а деньги и их эквиваленты сократились на 2% - до 45,07 млрд грн.
Обязательства банка за аналогичный период выросли на 2,5% - до 261,54 млрд грн, в частности, задолженность перед Нацбанком Украины (НБУ) сократилась в 3,3 раза - до 2,37 млрд грн, а средства на счетах клиентов увеличились на 4,3% - до 251,04 млрд грн.
Собственный капитал ПриватБанка за три месяца 2020 года вырос на 10,9% - до 60,48 млрд грн, а уставный капитал остался на уровне 206,06 млрд грн.
Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 мая 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место среди 75 действовавших в стране банков.
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