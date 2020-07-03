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Порт «Южный» в І полугодии увеличил перевалку грузов на экспорт на 62%
17:28 03.07.2020 |
Морской торговый порт "Южный" в январе-июне 2020 года увеличил перевалку грузов на экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62%, а перевалку импортных грузов - на 56%.
Об этом сообщает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на странице в Facebook.
"У нас есть предприятия, которые не только успешно проходят через сложный период, но и наращивают показатели производства. Одно из таких предприятий - морской торговый порт Южный. За первые шесть месяцев 2020-го, предприятие существенно увеличило показатели экспорта, импорта, транзитных грузов, каботажа: на 62% увеличил перевалку грузов на экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в этом году - 7 миллионов 812 тысяч тонн грузов); на 56% повысил объем перевалки импортных грузов (1 миллион 480 тысяч тонн импортных грузов); на 36% увеличил транзит грузов (1 миллион 82 тысячи тонн)", - отметил Криклий.
Кроме того, портовики "Южного" на 46% нарастили объемы обработки полувагонов, на 40% увеличилось число принятых теплоходов (158 судов за первое полугодие 2020 года).
Криклий отметил, что в мае установлено два исторических рекорда предприятия: суточная норма выгрузки (959 единиц) и суточная норма обработки (1056 единиц) полувагонов. Прибыль за пять месяцев выросла на 1304%, а объем налоговых выплат - на 281 млн 524 тысяч гривень. Часть прибыли используется для развития порта "Южный", в частности, модернизации производственных мощностей.
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