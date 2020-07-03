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Кабмин сменил руководителя ГК «Ядерное топливо»
08:09 03.07.2020 |
Правительство освободило Сергея Дробота от должности генерального директора Государственного концерна "Ядерное топливо", а временно исполняющим обязанности назначило Александра Билана.
Об этом говорится в правительственных распоряжениях от 1 июля 2020 года №779-р и №778-р.
"Возложить временно, до назначения в установленном порядке генерального директора Государственного концерна "Ядерное топливо", исполнение обязанностей генерального директора указанного Концерна на заместителя генерального директора Государственного концерна "Ядерное топливо" Билана Александра Михайловича", - отмечается в распоряжении №779-р.
Полномочия Дробота прекратили в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины - "прекращение полномочий должностных лиц".
"Собственник или уполномоченный им орган по собственной инициативе обязан расторгнуть трудовой договор с должностным лицом в случае повторного нарушения им требований законодательства в сфере лицензирования, по вопросам выдачи документов разрешительного характера или в сфере предоставления административных услуг, предусмотренных статьями 166-10, 166-12, 188-44 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в Кодексе законов о труде.
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