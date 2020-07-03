АМПУ заплатила 5,5 миллиона штрафа за злоупотребление монопольным положением

ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) уплатило наложенный Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) в 5,530 млн грн штраф за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" в полном объеме уплатило наложенный Антимонопольным комитетом Украины штраф за злоупотребление монопольным положением. Благодаря эффективной работе Комитета бюджет страны пополнился более чем на 5,5 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

В комитете напомнили, что в течение 2017 - 2018 годов АМПУ кроме корабельного сбора, взимал с судов средства за услуги по оформления прихода судов в порт, оформление выхода судов из порта и проверкe судов на соответствие требованиям Международного кодекса по охране судов и портовых средств.

Антимонопольный комитет установил, что эти услуги уже входили в корабельный сбор поэтому ГП "АМПУ" не имело оснований для их взыскания. Поэтому в декабре 2019 года Временная административная коллегия АМКУ своим решением признала действия Администрации морских портов Украины нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции.

