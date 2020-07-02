Финансовые новости
- |
- 02.07.20
- |
- 10:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Слуга народа» обратится к генпрокурору о снятии ограничений с завода «Океан»
09:04 02.07.2020 |
Народные депутаты из фракции партии "Слуга народа" намерены обратиться к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой относительно снятия ограничений с судостроительного завода "Океан".
Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия на брифинге 1 июля, сообщает корреспондент Укринформа.
"На заводе сложная ситуация. Мы как депутаты хотим разобраться в ситуации. Но мы никоим образом не будем вмешиваться в деятельность правоохранительных органов - хотим, чтобы они провели независимое расследование. Мы будем обращаться к генеральному прокурору с просьбой не наносить ущерб репутации строителей, потому что репутация очень важна в этом бизнесе, а они уже потеряли несколько иностранных заказов. Хотим, чтобы сняли все ограничения на саму компанию, чтобы компания продолжала работать в штатном режиме, а следствие пусть разбирается и приходит к определенным выводам", - отметил Арахамия.
В то же время он опроверг распространенную в СМИ информацию о якобы демонтаже арестованного имущества завода "Океан".
"Мы, депутаты от партии "Слуга народа", которые представляют Николаевскую область, поехали на завод и воочию убедились, что там есть станки, там много оборудования, которое сейчас приобретается, что переоборудуются все цеха, чтобы ремонтировать корабли. Во-вторых, учитывая, что сейчас судостроительных заказов не так много, то фактически на заводе перепрофилировались на строительство опор для мостов ", - заявил политик.
Арахамия добавил, что депутаты пообщались с трудовым коллективом, и "через информационную атаку сейчас очень много высокопрофессиональных людей, которые работают на заводе, хотят выезжать из страны".
Как сообщал Укринформ, по представлению Офиса генерального прокурора Печерским районным судом г.Киева 13 января 2020 наложен арест на целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан".
Хозяйственный суд Николаевской области 14 февраля признал законным проведение аукциона по продаже имущественного комплекса ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Красная линия, последняя капля, реальный disaster. 5 мнений об отставке главы НБУ Смолия
|Презумпция Венедиктовой. Почему Печерский суд захотел 8 июля еще одну акцию в защиту Порошенко
|Глава НБУ подал в отставку из-за политического давления на центробанк
|Кокс и Квасьневский, которые останавливали политпроцессы Януковича, видят опасность при Зеленском
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Слуга народа» обратится к генпрокурору о снятии ограничений с завода «Океан»
|Дело о дивидендах. Кабмин снова проиграл суд Укрнафте
|«Энергоатом» через суд хочет убрать из своего устава ответственность руководства за коррупцию
|«Нафтогаз» перечислил в госбюджет рекордную прибыль прошлого года
|ГПЗКУ начала прием зерна нового урожая
|Радабанк, Индустриалбанк и Аккордбанк привлекли 260 млн грн рефинансирования НБУ на срок до 90 дней под 6%
Это интересно
|Под Киевом обнаружена майнинг-ферма, работавшая на краденном электричестве
|Обновленный Volkswagen Arteon: два типа кузова, R-версия и инновации в салоне
|Sony сменит название и проведёт реструктуризацию
|Индия запретила использовать TikTok и другие китайские приложения
|Корейские учёные научились добывать атомы золота из электронного мусора
|Microsoft закрывает все классические магазины в связи с переходом на онлайн-торговлю
|В ЕС изучают перспективы водородной авиации - доклад