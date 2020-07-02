«Слуга народа» обратится к генпрокурору о снятии ограничений с завода «Океан»

Народные депутаты из фракции партии "Слуга народа" намерены обратиться к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой относительно снятия ограничений с судостроительного завода "Океан".

Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия на брифинге 1 июля, сообщает корреспондент Укринформа.

"На заводе сложная ситуация. Мы как депутаты хотим разобраться в ситуации. Но мы никоим образом не будем вмешиваться в деятельность правоохранительных органов - хотим, чтобы они провели независимое расследование. Мы будем обращаться к генеральному прокурору с просьбой не наносить ущерб репутации строителей, потому что репутация очень важна в этом бизнесе, а они уже потеряли несколько иностранных заказов. Хотим, чтобы сняли все ограничения на саму компанию, чтобы компания продолжала работать в штатном режиме, а следствие пусть разбирается и приходит к определенным выводам", - отметил Арахамия.

В то же время он опроверг распространенную в СМИ информацию о якобы демонтаже арестованного имущества завода "Океан".

"Мы, депутаты от партии "Слуга народа", которые представляют Николаевскую область, поехали на завод и воочию убедились, что там есть станки, там много оборудования, которое сейчас приобретается, что переоборудуются все цеха, чтобы ремонтировать корабли. Во-вторых, учитывая, что сейчас судостроительных заказов не так много, то фактически на заводе перепрофилировались на строительство опор для мостов ", - заявил политик.

Арахамия добавил, что депутаты пообщались с трудовым коллективом, и "через информационную атаку сейчас очень много высокопрофессиональных людей, которые работают на заводе, хотят выезжать из страны".

Как сообщал Укринформ, по представлению Офиса генерального прокурора Печерским районным судом г.Киева 13 января 2020 наложен арест на целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан".

Хозяйственный суд Николаевской области 14 февраля признал законным проведение аукциона по продаже имущественного комплекса ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан".

