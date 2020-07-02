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Дело о дивидендах. Кабмин снова проиграл суд Укрнафте
08:59 02.07.2020 |
Шестой апелляционный административный суд 24 июня не удовлетворил апелляционную жалобу Кабинета министров и оставил без изменения решение суда предыдущей инстанции, который разрешил Укрнафте не платить дивиденды государству. Об этом пишет Finbalance.
23 марта Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Укрнафты к Кабмину и отменил постановление правительства, которым компанию обязывали уплатить в госбюджет 90% чистой прибыли в виде дивидендов за 2018 год.
Суд отметил, что, определив "дивидендный" норматив для Укрнафты на уровне 90% чистой прибыли, Кабмин оставил без внимания, что согласно финансовой отчетности предприятия, его непокрытый убыток (11,16 млрд грн) и налоговый долг (9,14 млрд грн) по итогам 2018 года превышали задекларированную чистую прибыль (6,44 млрд грн).
Также суд решил, что правительство при принятии постановление №364 "не придерживалось принципа равенства хозяйственных обществ перед законом", поскольку для некоторых госпредприятий был установлен более низкий норматив выплаты дивидендов. Однако, для большинства госкомпаний в декабре 2019-го такие преференции отменили, норматив 30% оставили для Ощадбанка.
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