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ГПЗКУ начала прием зерна нового урожая
08:50 01.07.2020 |
Филиалы АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» начали прием зерна урожая 2020 года в Южном регионе страны.
Об этом сообщает пресс-служба ГПЗКУ.
"По состоянию на 30 июня, прием ранних зерновых происходит на шести филиалах АО «ГПЗКУ»: в Новополтавском элеваторе в Николаевской области и на пяти филиалах в Херсонской области - Белокриницкий КХП, Бриловский, Братолюбовский, Голопристанский и Великолепетиский элеваторы", - говорится в сообщении.
Сейчас происходят поставки зерна пшеницы 2-4 классов, ячменя 3 класса, гороха 3 класса и рапса. В филиалы уже поставлено 8356 тонн ячменя, 11 797 тонн пшеницы, 1339 тонн гороха и 1415 тонн рапса. Общий объем зерна - 22907 тонн.
В новом маркетинговом сезоне ГПЗКУ планирует принять на хранение 2,6 млн тонн зерновых.
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