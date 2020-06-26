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«Укрзализныця» из-за карантина отложила выплату в бюджет 750 миллионов гривень
13:24 26.06.2020 |
Министерство инфраструктуры Украины предложило перенести конечный срок выплаты дивидендов компании "Укрзализныця" с июня на конец 2020 года.
Соответствующие изменения в Закон "Об управлении объектами государственной собственности" были утверждены на заседании правительства 25 июня, сообщают «Наші гроші».
В пояснительной записке Мининфраструктуры указало, что распространие болезни COVID-19 с последующим введением правительством карантина "приведет к негативному влиянию на чистую прибыль АО "Укрзализныця" объемом до 1 млрд грн".
При этом, после остановки пассажирского движения железная дорога вернула билетов на 300 млн грн.
В целом, за время карантина объем грузовых перевозок сократился на 12%, пассажирских - на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А девальвация курса гривни за пять месяцев привела к 4 млрд грн убытков.
Проектом финансового плана на 2020 год были предусмотрены платежи в бюджеты всех уровней в объеме 24,4 млрд грн. Из них в госбюджет - 9,5 млрд грн при ожидаемых убытках в 7,7 млрд грн.
Мининфраструктуры предложило перенести сроки выплаты дивидендов путем внесения изменений в законодательство. В министерстве уверяют, что это временные меры. На неуплаченные дивиденды также предложено не начислять пеню.
При согласовании позиций Минфин и Минюст указали, что Хозяйственный кодекс запрещает органам госвласти обеспечивать привилегированное положение любому предприятию и нарушать правила конкуренции.
Минфин указал, что изменения в закон приведут к переносу уплаты государству 749,5 млн грн, что приведет к несоответствию росписи госбюджета установленным бюджетным назначениям. Эти предостережения не были поддержаны.
В госбюджете-2020 предусмотрены поступления от дивидендов предприятий с государственной долей в размере 61,4 млрд грн.
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