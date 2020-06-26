Угроза нацбезопасности: «Укрзализныця» о решении Верховного суда о правопреемстве

Большая Палата Верховного Суда признала АО "Укрзализныця" правопреемником по долгам государственных предприятий железнодорожной отрасли, в частности ГП «Донецкая железная дорога».

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Решение Большой Палаты Верховного Суда о правопреемстве АО «Укрзализныця» по долгам государственных предприятий железнодорожной отрасли, в частности ГП «Донецкая железная дорога», угрожает национальной безопасности и экономике Украины", - говорится в сообщении.

Так, по решению Верховного Суда АО «Укрзализныця» признано правопреемником, в частности, ГП «Донецкая железная дорога» с даты государственной регистрации АО - 21 октября 2015 года.

Отмечается, что такая позиция суда по меньшей мере ставит контрагентов предприятий и учреждений железнодорожного транспорта, в том числе, расположенных на временно оккупированной территории и территории проведения антитеррористической операции, правопреемство по обязательствам которых, согласно позиции Верховного Суда, наступило в ""Укрзализныце", в более выгодные условия в рамках судебных процессов. Поэтому, утверждают в "Укрзализныце", компания будет лишена возможности обоснованно возразить или представить доказательства в опровержение их требований, ввиду отсутствия у общества любых первичных документов, поскольку вся информация и документы с началом антитеррористической операции остались в ГП «Донецкая железная дорога» и структурных подразделениях на территориях, которые временно не контролируются органами государственной власти Украины.

Кроме этого, обеспокоены в компании, такое решение Верховного Суда по факту означает, что "Укрзализныця" будет обязана погасить все долги ГП «Донецкая железная дорога», не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал. На сегодняшний день на временно неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей находится более 20 тысяч грузовых вагонов "Укрзализныци", почти 6 тысяч вагонов других собственников, почти 6 тысяч пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

По приблизительным подсчетам "Укрализныци", сумма финансовых обязательств ГП «Донецкая железная дорога» перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, среди которых предприятия собственности резидентов Российской Федерации, в частности, ОАО «Сбербанк» на сумму 3,5 млрд грн, ПАО «ВТБ банк» на сумму 1,2 млрд грн т.п., и предоставленные которыми кредитные ресурсы были использованы ГП на приобретение и обновление основных средств, с началом вооруженного конфликта на востоке Украины остались на территориях, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

В "Укрзализныце" отмечают, что такое решение ставит под угрозу финансовое состояние и стабильность функционирования общества, поскольку погашение такой значительной суммы долга без фактического получения активов ГП «Донецкая железная дорога» может привести к дестабилизации платежной ситуации компании, которая и так является сложной из-за эпидемии COVID-19.

"Укрзализныця" уже обратилась к Президенту, Премьер-министру, Верховной Раде Украины, в органы государственной власти с просьбой принять все возможные меры для защиты прав и интересов общества.