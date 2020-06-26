Нафтогаз обязали отдавать в бюджет на 50 миллионов больше

Правительство одобрило решение, согласно которому из дивидендов НАК "Нафтогаз Украины" перечислят в специальный фонд государственного бюджета на 50,9 млн грн больше, чем планировалось.

Проект постановления на заседании правительства представил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщает корреспондент Укринформа.

Согласно правительственному документу, в распоряжение Кабмина от 10 июня 2020 года № 655-р внесут изменения в третьем абзаце.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" должен был направить 95% чистой прибыли в размере 48,125 млрд гривень на выплату дивидендов, из них 3,8 млрд грн должны были поступить в специальный фонд госбюджета.

В новой редакции распоряжения по прибыли "Нафтогаза" в спецфонд поступит почти 3,8509 млрд грн.

Выплату дивидендов НАК "Нафтогаз Украины" должен провести не позднее 30 июня 2020 года.

Как сообщал Укринформ, Группа Нафтогаз в 2019 году уплатила в государственный бюджет 120,3 млрд грн налогов и дивидендов, что составляет около 16% общих доходов государственного бюджета.