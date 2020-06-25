Окружной админсуд Киева открыл дело об изменении набсовета ПриватБанка

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об изменении председателя и членов наблюдательного совета ПриватБанка. Об этом сообщается на сайте суда.

Ответчиком в иске указан Национальный банк Украины. ОАСК рассмотрит это дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон коллегией в составе трех судей.

Как отмечается в сообщении, истец просит суд признать противоправной бездеятельность НБУ, которая заключается в не самом направлении в ПриватБанк требования о смене руководителей этого банка - председателя и членов набсовета Шэрон Искья, Артема Шевалева, Арана Кляйна, Юлии Мецгер, Сергея Алексиенко, Надира Шейха, Себастьяна Шьонайх-Каролата, Романа Сульжик и Ольги Томаш за несоблюдение этими лицами требований закона о безупречной деловой репутации.

Также ОАСК просят направить в ПриватБанк требование "о смене соответствующих руководителей".