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НБУ не будет отменять результаты конкурса на должность председателя правления Ощадбанка
07:59 25.06.2020 |
Национальный банк считает, что новый председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов победил в честном и открытом конкурсе.
Об этом на брифинге заявила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы считаем, что конкурс состоялся, ожидаем пакет документов на согласование. В отношении самого господина Наумова, он нам известен с точки зрения его опыта, репутации и профессиональных качеств. Он победил в честном конкурсе, поэтому мы не видим никаких оснований что-то отменять",- сказала Рожкова.
Как сообщал Укринформ, Окружной административный суд Киева открыл производство по иску народного депутата Максима Бужанского и назначил на 2 июля подготовительное заседание по делу об обжаловании бездеятельности Кабинета министров относительно конкурса на должность председателя правления Ощадбанка. Также сообщалось, что 19 июня 2020 года на сайте Ощадбанка объявили о подведении итогов конкурса на должность председателя правления банка и утверждении на эту должность Сергея Наумова.
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