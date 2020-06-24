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НКРЭКУ повысила тариф «Укртрансгаза» на хранение и закачку в ПХГ
16:42 24.06.2020 |
Нацрегулятор (НКРЭКУ), одобрил повышение с 1 июля 2020 года тарифа АО "Укртрансгаз" (УТГ) на услуги по хранению и закачке природного газа в подземные хранилища (ПХГ), и снижение тарифа на отбор, передает Энергореформа.
Согласно утвержденному на заседании комиссии в среду постановлению, тариф на хранение с 1 июля будет составлять 0,19 грн за 1 тыс. куб. м в сутки (+10,5%), на закачку - 110,16 грн за 1 тыс. куб. м в сутки (+18,1%), отбор - 63,41 грн за 1 тыс. куб. м в сутки (-34,8%).
Пересмотр тарифов связан со сменой объемов хранения/закачки/отбора газа в ПХГ за последние годы и изменением основных макроэкономических показателей, в т.ч. минимальной заработной платы, цен на энергоносители.
Кроме того, комиссия утвердила к указанным тарифам коэффициент, который учитывает заказ индивидуальных услуг сроком на месяц - 1,1, а также коэффициент, который учитывает заказ индивидуальных услуг на сутки вперед - 1,2.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.
В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).
Тарифы на услуги хранения, закачки и отбора природного газа в ПХГ УТГ, грн за 1 тыс. куб. м в сутки (без НДС):
|Действующий
|С 1 июля 2020 года
|Изм.,%
|Хранение
|0,172
|0,19
|+10,5
|Закачка
|93,30
|110,16
|+18,1
|Отбор
|97,20
|63,41
|-34,8
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