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«Укрнафта» потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн
12:57 23.06.2020 |
Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявляет, что бизнесмен Игорь Коломойский приобрел у крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" 260 тыс. тонн нефти по 18 долларов/баррель, что в 2 раза ниже мировых цен на ресурс.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"49 миллионов баксов за день! 17 июня "Укрнафта" продала 260 тыс. тонн нефти по цене 18 долларов/баррель. Это притом, что в мире уже давно 40 долларов. На таком объеме (двухмесячная добыча) компания потеряла 1,3 млрд гривен. А кто приобрел? Игорь Коломойский - единоличный покупатель. Хотя, по большому счету, он и продавец, так как контролирует "Укрнефть" с 2003 года", - написал Куюн.
Также он считает, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" должна уволить председателя правления "Укрнафты" Олега Геза.
"Все знают, что он лоялен "Привату", но такой крупный "прогиб" исполнил впервые. Его избрали в июне без конкурса на должность председателя правления пятью голосами "Привата" в наблюдательном совете и одним, но решающим, голосом "Нафтогаза". НАК назвал это сохранением статус-кво", - подчеркнул Куюн.
Кроме того, он уточняет, что все добываемые и производимые "Укрнафтой" ресурсы идут группе "Приват".
"И если нефти идти особо некуда, то природный газ без тендеров идет на компанию "Юнайтед Энерджи", а затем на "Центрэнерго" (тоже, кстати, госкомпания, но под управлением Коломойского), а сжиженный газ на 90% идет "лавке" "Карпатынафтотрейд" по ценам ниже рынка", - подытожил Куюн.
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