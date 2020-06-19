Укрпочта возобновляет международную доставку отправлений пассажирскими рейсами

Национальный почтовый оператор " Укрпочта " начал восстанавливать доставку отправлений прямыми пассажирскими рейсами.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"С постепенным восстановлением регулярного авиасообщения Укрпочта начала доставку отправлений прямыми пассажирскими рейсами авиакомпаний. Первыми на этой неделе стали - Lufthansa и KLM", - говорится в сообщении.

Так, авиакомпания Lufthansa доставляет отправления Укрпочты из Украины в Германию, а оттуда они будут направлены в страны Европы, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, США, Китая, Японии. Авиакомпания KLM доставляет посылки Укрпочты в Нидерланды, а оттуда - в ЮАР, ОАЭ, Новую Зеландию, Австралию, Колумбию, Перу, Панаму и другие страны.





Сейчас почтовые отправления будут осуществляться 5 раз в неделю рейсами Lufthansa и 3 раза в неделю рейсами KLM.

При этом, поскольку сейчас не заявлено о возобновлении прямых пассажирских рейсов из Киева в Нью-Йорк, Укрпочта планирует продолжать чартерную программу с МАУ, чтобы обеспечить качественную доставку в США.





До полного восстановления пассажирского авиасообщения Укрпочта продолжит использовать новую логистическую модель для доставки посылок в страны мира, чтобы клиенты и их партнеры имели постоянный канал сбыта, сохранили доходы и рабочие места. С постепенным восстановлением регулярного сообщения национальный почтовый оператор будет возвращаться к перевозке другими авиалиниями, которые во время карантина постоянно доставляли отправления Укрпочты.



