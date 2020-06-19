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Укрпочта возобновляет международную доставку отправлений пассажирскими рейсами
17:10 19.06.2020 |
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"С постепенным восстановлением регулярного авиасообщения Укрпочта начала доставку отправлений прямыми пассажирскими рейсами авиакомпаний. Первыми на этой неделе стали - Lufthansa и KLM", - говорится в сообщении.
Сейчас почтовые отправления будут осуществляться 5 раз в неделю рейсами Lufthansa и 3 раза в неделю рейсами KLM.
При этом, поскольку сейчас не заявлено о возобновлении прямых пассажирских рейсов из Киева в Нью-Йорк, Укрпочта планирует продолжать чартерную программу с МАУ, чтобы обеспечить качественную доставку в США.
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