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Набсовет Ощадбанка утвердил Наумова на должность главы правления
10:44 19.06.2020 |
Наблюдательный совет государственного Ощадбанка (Киев) 17 июня утвердил на должность главы правления Сергея Наумова, сообщила пресс-служба банка.
Согласно сообщению, Наумов вступит на должность после прекращения полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и согласования кандидатуры Национальным банком Украины.
До назначения Наумов работал председателем правления в Пиреус Банке, а ранее занимал аналогичные должности в Райффайзен Банке Аваль и Правекс Банке.
Как сообщалось, заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский требует признать конкурс по отбору главы государственного Ощадбанка несостоявшимся и провести новый конкурс в связи с информацией о попытке подкупа членов набсовета банка в пользу Хелемского.
Нардеп призвал МВД и СБУ провести расследование и определить, был ли отправителем писем Наумов, который стал победителем конкурса.
На должность главы банка также претендовали директор департамента структурированного торгового финансирования Укргазбанка Геннадий Хелемский, зампредправления Ощадбанка Антон Тютюн, зампредправления ПриватБанка Галина Пахачук, зампредправления ПУМБа Сергей Магдич.
Ощадбанк повторно объявил конкурс на должность главы правления 8 мая, после того как первый конкурс на эту должность, объявленный 5 марта, был отменен "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами".
Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (310,39 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
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