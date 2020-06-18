«Нафтогаз» продолжает оценивать возможности новых исков к «Газпрому», учитывает дороговизну таких процессов

Группа "Нафтогаз" продолжает рассматривать возможности подачи новых исков к ПАО "Газпром", принимает во внимание высокую стоимость ведения разбирательств в международных судах, сообщила советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль.

"Мы еще находимся на стадии оценки возможности реализации этих судебных процессов, поскольку они очень дорогостоящие. Думаю, никто из нас не хочет терять деньги, не понимая возможности получить позитивного варианта развития событий", - сказала она в ходе hard talk дискуссии "Нафтогаз. Что дальше?", трансляция которого осуществляется в Youtube.

Кроме того, Зеркаль уточнила необходимость принимать во внимание положения подписанного в конце 2019 года транзитного контракта.

"Мы являемся добросовестной стороной контракта, подписанного в конце 2019 года, и не хотим давать "Газпрому" ни одной возможности иметь какие-то зацепки, которые позволят ему избежать выполнения контрактных обязательств", -добавила она.

Как сообщалось, в начале февраля 2020 года исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил, что компания изучает возможности для подачи новых исков к ПАО "Газпром" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС. В частности, изучается вопрос возможности переноса точек передачи газа на границу РФ - Украина по текущим контрактам европейских компаний, сложность экспорта газа независимыми газодобывающими компаниями РФ, сложность транзита среднеазиатского газа по территории РФ и полученные НАК убытки от участия "Газпрома" в долговых обязательствах RosUkrEnergo.