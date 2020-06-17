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Аэропорт «Киев» возобновил международное сообщение
15:42 17.06.2020 |
Международное авиасообщение в аэропорту "Киев" имени. Сикорского наконец возобновилось, говорится в сюжете ТСН.
Несмотря на заявления аэродрома, что небо для полетов за границу будет оставаться закрытым до 3:00 17 июня, накануне за полчаса до полуночи там приземлился пассажирский рейс из Минска. А утром самолет вылетел обратно в столицу Беларуси.
Также сегодня из аэропорта "Киев" вылетели два рейса авиакомпании Wizz Air - в Дортмунд (Германия) и Будапешт (Венгрия). Хотя еще вчера сообщалось, что 17 июня венгерский лоукостер будет выполнять рейсы из "Борисполя".
На сегодня из аэропорта "Киев" запланировано еще несколько рейсов Wizz Air, а также еще один от "Мотор Сич".
Как сообщал УНИАН.Туризм, возобновить международное авиасообщение в Украине правительство разрешило еще с 15 июня. Впрочем, из-за "юридической коллизии", как пояснили в самом аэропорту "Киев", аэродром не возобновил полеты с понедельника, как планировалось изначально.
Напомним, что, несмотря на возобновление международного авиасообщения, сейчас свободно с туристической целью украинцы могут путешествовать только в Беларусь. Все остальные рейсы, главным образом, для вывоза иностранцев за границу, перевозки дипломатов и тех украинцев, кто имеет официальное право на проживание в стране следования.
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Поскольку в пятницу, 12 июня концерн получил листок нетрудоспособности, свидетельствующий, что на дату увольнения Донец находился на больничном, приказ от 09.06.2020 о прекращении его полномочий отменен. Вместе с тем, концерном принял решение о прекращении полномочий Донца как президента ГП "Антонов" с 15.06.2020.
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